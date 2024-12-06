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إعلامي بالإنتقالي يتهم دولة عربية بمحاولة إدخال هذه الأجهزة الخطيرة للجنوب ! - أخبار كلمتك

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إعلامي بالإنتقالي يتهم دولة عربية بمحاولة إدخال هذه الأجهزة الخطيرة للجنوب ! - أخبار كلمتك

إعلامي بالإنتقالي يتهم دولة عربية بمحاولة إدخال هذه الأجهزة الخطيرة للجنوب ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - كلمتك/ خاص

أتهم الاعلامي بالمجلس الانتقالي علاء عادل حنش دولة عربية بإدخال أجهزة مراقبة خطيرة للجنوب .

وقال حنش : ‏مؤسف جدًا عندما تقوم دول عربية بمحاولة زعزعة أمن واستقرار وطننا الجنوبي، وذلك من خلال ضخ أموال طائلة لتحقيق ذلك الهدف الخبيث، من خلال دعم عناصر إخوانية معادية لشعب الجنوب العظيم.

وأضاف : على دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الوقوف بصرامة ضد هذه الدول، باعتبار أن زعزعة أمن واستقرار الجنوب عامة، والعاصمة الجنوبية عدن خاصة، هو استهداف لأمن واستقرار المنطقة العربية، والإقليم أجمع،...‏

واكمل : بل ليس هذا فحسب، بل يعني أنه استهداف مباشر للتحالف وللمملكة العربية السعودية بهدف افشال التحالف الذي تقوده، إلى جانب محاولة زعزعة أمن مناطق ومحافظات جنوبية حدودية مع السعودية، ما يعني محاولة تشكيل خطر حقيقي على المملكة.‏

واختتم : مع العلم أن هناك رابط كبير بين كل ما ذُكر، وبين ما ضطبتته قوات الحزام الأمني أمس من كاميرات وأدوات تجسس شمالي غرب العاصمة الجنوبية عدن.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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