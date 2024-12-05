نداء من صنعاء لإنقاذ هذه الدولة من مخطط خطير - أخبار كلمتك

كشف مسؤول عسكري تابع للحوثيين في صنعاء عن مخطط خطير للإحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة داعياً إلى تحرك عاجل وفوري .
وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بصنعاء العميد عبدالله بن عامر ، في تدوينة على ( اكس): كلمة إبادة لبست مجرد مصطلح اخباري يتردد في وسائل الإعلام بل جريمة لا مثيل لها ترتكب بحق إخوانكم في غزة بهدف تصفيتهم والقضاء عليهم جميعا دون استثناء.
مختتما: هي جريمة تتطلب التحرك العاجل والفوري لايقافها كواجب ديني وقومي وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق الجميع ودون استثناء.
0 تعليق