تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

حذر فلكيان يمنيان من حدوث تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية جراء البرد الشديد والصقيع المتوقع خلال الساعات المقبلة، داعين المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم.

وفي تصريح، توقع الفلكي أحمد الجوبي انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن المزارعين يجب أن يتخذوا احتياطاتهم عبر تجهيز الأغطية الواقية لمحاصيلهم الزراعية، لحمايتها من تأثيرات البرد القارس.

وأضاف الجوبي أنه من المحتمل أن تؤثر هذه الظروف على المحاصيل الزراعية في مناطق عدة خلال هذه الفترة الباردة.

من جانبه، أشار الفلكي عدنان الشوافي إلى أن المزارعين في المرتفعات الجبلية والأحواض يجب أن يكونوا على حذر شديد، حيث يتوقع أن تكون الليالي القادمة شديدة البرودة، مع احتمال تعرض المزروعات للصقيع في حال سكون الرياح وصفاء السماء.

وأوضح الشوافي أن الرياح الهادئة والسماء الصافية تشكل بيئة مثالية لتشكل الصقيع، مما قد يضر بالمحاصيل الزراعية.

وكان الشوافي قد أشار في وقت سابق إلى أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجياً خلال الأيام المقبلة، ليصبح الطقس بارداً إلى شديد البرودة حتى يوم السبت المقبل، ما يستدعي المزيد من الحذر من المزارعين في مختلف المناطق