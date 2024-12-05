وظائف خالية بهيئة الرعاية الصحية، اعرف الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

وظائف خالية بهيئة الرعاية الصحية، اعرف الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

عدن: الارصاد الجوية تتوقع هطول أمطار متفرقة وطقس معتدل إلى شديد البرودة - أخبار كلمتك

عدن: الارصاد الجوية تتوقع هطول أمطار متفرقة وطقس معتدل إلى شديد البرودة - أخبار كلمتك

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف - أخبار كلمتك

نداء من صنعاء لإنقاذ هذه الدولة من مخطط خطير - أخبار كلمتك

نداء من صنعاء لإنقاذ هذه الدولة من مخطط خطير - أخبار كلمتك

وزير سابق : رغم أخطاء الزعيم الكبيرة إلا أنه أدرك متأخرا هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير سابق : رغم أخطاء الزعيم الكبيرة إلا أنه أدرك متأخرا هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - بطرق ومحاور القاهرة والجيزة.. خريطة الزحام المروري اليوم الخميس 5 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - بطرق ومحاور القاهرة والجيزة.. خريطة الزحام المروري اليوم الخميس 5 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

حذر فلكيان يمنيان من حدوث تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية جراء البرد الشديد والصقيع المتوقع خلال الساعات المقبلة، داعين المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم.

وفي تصريح، توقع الفلكي أحمد الجوبي انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن المزارعين يجب أن يتخذوا احتياطاتهم عبر تجهيز الأغطية الواقية لمحاصيلهم الزراعية، لحمايتها من تأثيرات البرد القارس.

وأضاف الجوبي أنه من المحتمل أن تؤثر هذه الظروف على المحاصيل الزراعية في مناطق عدة خلال هذه الفترة الباردة.

من جانبه، أشار الفلكي عدنان الشوافي إلى أن المزارعين في المرتفعات الجبلية والأحواض يجب أن يكونوا على حذر شديد، حيث يتوقع أن تكون الليالي القادمة شديدة البرودة، مع احتمال تعرض المزروعات للصقيع في حال سكون الرياح وصفاء السماء.

وأوضح الشوافي أن الرياح الهادئة والسماء الصافية تشكل بيئة مثالية لتشكل الصقيع، مما قد يضر بالمحاصيل الزراعية.

وكان الشوافي قد أشار في وقت سابق إلى أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجياً خلال الأيام المقبلة، ليصبح الطقس بارداً إلى شديد البرودة حتى يوم السبت المقبل، ما يستدعي المزيد من الحذر من المزارعين في مختلف المناطق

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق