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وزير سابق : رغم أخطاء الزعيم الكبيرة إلا أنه أدرك متأخرا هذا الأمر - أخبار كلمتك

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وزير سابق : رغم أخطاء الزعيم الكبيرة إلا أنه أدرك متأخرا هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير سابق : رغم أخطاء الزعيم الكبيرة إلا أنه أدرك متأخرا هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني: ‏علي عبدالله صالح برغم أخطائه الكبيره وحّد دولة من المهرة إلى صعده، صحيح وهو شخص قبيلي أراد الإنتقام ممن ثاروا عليه وتحالف مع الحوثي ليضربهم في لعبة غير وطنية أثبتت أن الرجل يرى الوطن ضيعة يلعب فيها كما يريد لكنه أدرك متأخرآ أن اللعبة مع الحوثي ستعيده بالكثير عكفي على باب عبدالملك وأنتفض لكن فات الآوان وكان ياما كان...

واضاف : اليوم الذين تقاسموا الوطن في كانتونات يحكمها قادة المليشيات حسب مشيئة كفلاء التحالف يحتفلون بعلي عبدالله صالح في مهرجان نفاق له أول وليس له آخر يأنف منه الزعيم نفسه..

وتابع: هؤلا يعتقدون أن الزخم في المنطقة مع تراجع المحور الإيراني ووصول ترامب للبيت الأبيض سيدفع ببن زايد وبن سلمان للواجهة مرة أخرى لذلك يحتفلون بكل هذه البهرجة ليؤكدوا لهؤلا الكفلاء أنهم على نفس عهد التبعية سائرون.

واختتم: تبآ للنفاق والإنبطاح والتفاهة.. كلكم شركاء فيما حل بالوطن وتوحدكم أثبتوه في الجبهات أن كنتم صادقين وليس خلف المكرفونات أيها المليشياويون الصغار.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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