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الكشف عن تورط برنامج الأغذية العالمي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تورط برنامج الأغذية العالمي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تورط برنامج الأغذية العالمي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:19 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف وزير الخارجية جمال عامر التابع لجماعة الحوثي عن تورط برنامج الأغذية العالمي في استيراد أغذية فاسدة بسبب سوء النقل والتخزين.

و قدم مسؤول البرنامج بصنعاء اعتذاره الشديد، ويتعهد بعدم تكرار ذلك.

واختتم الوزير عامر بأن ذلك يجعل المساعدات أداة لقتل المستفيدين بدلاً من مساعدتهم على الحياة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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