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الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أكد وزير النقل والأشغال العامة بحكومة الحو ثيين  محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ابتداء من يومنا هذا وفقاً لجدول الرحلات الجوية اليومية للوجهة الوحيدة إلى الأردن، والملاحة البحرية للسفن والحاويات التجارية عبر ميناء الحديدة.

وقال وزير النقل والأشغال العامة "إن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة جاهزان للعمل بشكل طبيعي".. لافتا إلى أن الهجوم الإسرائيلي يهدف إلى توقيف حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي والملاحة البحرية بميناء الحديدة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف مناطق عدة بالحديدة وصنعاء يوم امس

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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