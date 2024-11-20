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القبائل تعلن الحرب ضد الحوثيين عقب ارتكاب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

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القبائل تعلن الحرب ضد الحوثيين عقب ارتكاب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القبائل تعلن الحرب ضد الحوثيين عقب ارتكاب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - كلمتك/خاص:

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس، بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي في حاجز تفتيش بالقرب من معسكر لبنات الاستراتيجي، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام عناصر المليشيا في الحاجز بقتل أحد أبناء القبيلة ويُدعى "جابر حمد جريم النوفي".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت محافظة الجوف اشتباكات متقطعة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل، بسبب الانتهاكات الحوثية ضد المواطنين، التي وصلت إلى استخدام المليشيات للطيران المسير ضد أهالي المحافظة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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