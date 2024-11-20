القبائل تعلن الحرب ضد الحوثيين عقب ارتكاب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس، بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي في حاجز تفتيش بالقرب من معسكر لبنات الاستراتيجي، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام عناصر المليشيا في الحاجز بقتل أحد أبناء القبيلة ويُدعى "جابر حمد جريم النوفي".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت محافظة الجوف اشتباكات متقطعة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل، بسبب الانتهاكات الحوثية ضد المواطنين، التي وصلت إلى استخدام المليشيات للطيران المسير ضد أهالي المحافظة.