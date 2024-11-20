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عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي:لقاء إيجابي مع سفير كوريا الجنوبية لدى بلادنا، بونج كاي دو، استعرضنا العلاقات المتينة بين بلادنا وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، وبحثنا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف فيما يخص العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها تداعيات التصعيد الحوثي في ممرات الملاحة الدولية.

واضاف:تقديرنا البالغ لكل الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لمساندة شعبنا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، ونتطلع لدور كوري أكبر للإسهام في التنمية وإعادة الإعمار بما تمتلكه من تجربة رائدة في التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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