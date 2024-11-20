توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

امتنع رجال القبائل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب عن استلام جثة ابنهم حتى يتم تسليم القيادي الحوثي الذي قتله للعدالة .

وقالت المصادر ان أسرة الضحية امتنعت عن استلام جثة الفتى "محمد عبدالله سعيد الزايدي" والذي قتل على يد مسؤول ما يسمى بـ“الأمن الوقائي” في صرواح أثناء خروجه في مسيرة مناصرة للبنان الجمعة الماضية .

وأكدت أن المصادر ان جثة الفتى "الزايدي" مازالت بثلاجة مستشفى الكويت والتي رفض الأهالي في صرواح استلامها حتى يتم تسليم المشرف الحوثي المدعو "أبو عزرائيل الحمزة" والذي اطلق النار عليه وهو داخل سيارته وأصابه بطلقه بالرأس للعدالة .

وأكدت المصادر ان وقائي المنطقة العسكرية الثالثة "الحمزي" اعتراض "الزايدي" وقتله وسط تأكيدات عن وقوف قيادات عليا مع أسرة الضحية بينهم منتحل منصب محافظ مأرب ،وأعضاء مجلس الشوري بالمحافظة و منتحل منصب رئيس هيئه الأركان العامة وشيخ مشايخ خولان مشائخ واعيان بنى جبر والذين طالبوا بسرعة تسليم القاتل .

وبحسب المصادر فإن الحوثيين مازالوا يرفضوا تسليم المتهم بالقتل والذي تم تهريبه الى خارج المحافظة تحت حراسة حوثية مشددة لكن رجال القبائل هددوا بالتصعيد و الثائر بأيديهم بعد تعطيل الحوثيين لأجهزة الدولة الأمنية والقضائية .