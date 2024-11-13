تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك



كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن المركبة التي تعرضت لقصف بطائرة مسيرة أمريكية قبل أيام أثناء مرورها في الطريق الرابط بين منطقة " ذي سنام و العروين" في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر ان 3 عناصر من الحوثيين متخصصين في إطلاق الصواريخ كانوا على متنها ترجلوا منها قبل القصف بدقائق ولم يتعرض أحد منهم لأذى.

موضحاً ان الحوثيون يستخدمون مناطق مأهولة عدة بالمديرية لإطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك باحة المعهد التقني وقرب مستشفى المدينة وكذا خلف جبل "الحيد الأحمر" شمال مدينة الصومعة مركز المديرية