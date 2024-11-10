العليمي يصرح بشأن لقائه قيادة القوات المشتركة - أخبار كلمتك

صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي بشأن لقائه قيادة القوات المشتركة

وقال العليمي:

‏التقيت اليوم بالاخوة في قيادة القوات المشتركة بقيادة اخي معالي الفريق فهد بن حمد السلمان قائد ‎#القوات_المشتركة ، وفي اللقاء عبرت عن خالص التعازي وعميق الاسف بالنيابة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني كاملاً لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة وزارة الدفاع السعودية والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية عن الاعتداء الارهابي والآثم لأحد عناصر اللواء ١٣٥ في سيئون ، والذي تسبب باستشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط ثالث من افراد القوات السعودية والتي كانت تؤدي واجبها العروبي في تدريب وإسناد القوات اليمنية في المنطقة الأولى .

وتابع بالقول:

وقد أكدت بأن هذه الاعمال الجبانة والغادرة لا تعبر الا عن مرتكبها، والذي لايمثل بحال من الأحوال كل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم والكبير للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة الى جانب أشقائهم من أبناء الشعب اليمني قاطبة، ولا يمكن ان تؤثر على طبيعة العلاقة المتينة والعميقة والإستراتيجية بين اليمن والمملكة التي تعززت بالدماء الطاهرة والمواقف الأخوية الراسخة .



واضاف في تصريح قائلاً:

في اللقاء تناولنا كذلك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجوانب التكامل والتنسيق والدعم المستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والشراكة الفاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة اليمنية بغرض تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في استعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.



مختتما بالقول:

انتهز هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني لقيادة القوات المشتركة التي نعرف صدق عزمها وشجاعة موقفها ، واشيد بالروح العالية والعزم والصدق والمثابرة التي نلمسها لديهم دوماً في كل مرة نلتقيهم فيها.