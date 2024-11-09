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كيف هرب منفذ عملية قتل الجنود السعوديين داخل اجتماع في سيئون - أخبار كلمتك

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كيف هرب منفذ عملية قتل الجنود السعوديين داخل اجتماع في سيئون - أخبار كلمتك

كيف هرب منفذ عملية قتل الجنود السعوديين داخل اجتماع في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي ماجد الداعري:كيف استطاع المدعو محمد صالح العروصي،المتهم بقتل جنديين سعوديين وإصابة آخرين داخل اجتماع بسيئون
واضاف:أن يغادر المدينة وأسوار المنطقة العسكرية ونقاطها المنتشرة على كل مداخل ومخارج وادي حضرموت؟
واختتم:وماهي دوافعه لارتكاب جريمته وهوأحد جنود ألوية المنطقة العسكرية!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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