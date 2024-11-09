قال الصحفي ماجد الداعري:كيف استطاع المدعو محمد صالح العروصي،المتهم بقتل جنديين سعوديين وإصابة آخرين داخل اجتماع بسيئون
واضاف:أن يغادر المدينة وأسوار المنطقة العسكرية ونقاطها المنتشرة على كل مداخل ومخارج وادي حضرموت؟
واختتم:وماهي دوافعه لارتكاب جريمته وهوأحد جنود ألوية المنطقة العسكرية!
كيف هرب منفذ عملية قتل الجنود السعوديين داخل اجتماع في سيئون - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي ماجد الداعري:كيف استطاع المدعو محمد صالح العروصي،المتهم بقتل جنديين سعوديين وإصابة آخرين داخل اجتماع بسيئون
قال الصحفي ماجد الداعري:كيف استطاع المدعو محمد صالح العروصي،المتهم بقتل جنديين سعوديين وإصابة آخرين داخل اجتماع بسيئون
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