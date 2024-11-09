اغلاق اكبر مستشفى حكومي - أخبار كلمتك

أغلق مستشفى ابن سيناء العام بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت أبوابه أمام المرضى، منذ نحو أربعة أيام.

ويرجع إغلاق أكبر المستشفيات الحكومية في مدينة المكلا، إلى تنفيذ لجنة متعاقدي هيئة مستشفى ابن سيناء العام بالمكلا إضرابًا شاملًا عن العمل بكافة أقسام المستشفى.

وأشارت اللجنة في خطابٍ وجهته لرئيس هيئة المستشفى إلى أن قرار التوقف عن العمل جاء بسبب عدم صرف مستحقات المتعاقدين.

ولفت خطاب لجنة المتعاقدين إلى أن مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر، لم يتم صرفها ما دفع المتعاقدين إلى إيقاف العمل بجميع الأقسام.

وتقول اللجنة، إن الإضراب الشامل يأتي نتيجة مماطلة إدارة المستشفى بتنفيذ مطالب وحقوق العاملين، المتمثلة في صرف الرواتب بانتظام، ودفع الحوافز والمكافئات المتأخرة، بالإضافة إلى رفع الأجور بما يناسب الوضع المعيشي المتدهور، وتثبيت المتعاقدين بشكل رسمي.

