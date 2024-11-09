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اغلاق اكبر مستشفى حكومي - أخبار كلمتك

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اغلاق اكبر مستشفى حكومي - أخبار كلمتك

اغلاق اكبر مستشفى حكومي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

أغلق مستشفى ابن سيناء العام بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت أبوابه أمام المرضى، منذ نحو أربعة أيام.

ويرجع إغلاق أكبر المستشفيات الحكومية في مدينة المكلا، إلى تنفيذ لجنة متعاقدي هيئة مستشفى ابن سيناء العام بالمكلا إضرابًا شاملًا عن العمل بكافة أقسام المستشفى.

وأشارت اللجنة في خطابٍ وجهته لرئيس هيئة المستشفى إلى أن قرار التوقف عن العمل جاء بسبب عدم صرف مستحقات المتعاقدين.

ولفت خطاب لجنة المتعاقدين إلى أن مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر، لم يتم صرفها ما دفع المتعاقدين إلى إيقاف العمل بجميع الأقسام.

وتقول اللجنة، إن الإضراب الشامل يأتي نتيجة مماطلة إدارة المستشفى بتنفيذ مطالب وحقوق العاملين، المتمثلة في صرف الرواتب بانتظام، ودفع الحوافز والمكافئات المتأخرة، بالإضافة إلى رفع الأجور بما يناسب الوضع المعيشي المتدهور، وتثبيت المتعاقدين بشكل رسمي.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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