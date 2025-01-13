أكسيوس: نتنياهو يوافق على تقديم تنازلات بشأن الانسحاب من بعض المناطق بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:45 مساءً - أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تقديم تنازلات فيما يخص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق.

اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين فى الاحتلال الإسرائيلي قوله، اليوم، أن هناك أملًا في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدا الثلاثاء.

وكشفت القناة 12 العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعى مندوبين عن عائلات الأسرى للاطلاع على مسودة صفقة لتبادل الأسرى غدًا.

فى ذات السياق، قال موقع "واللا" العبري، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشهد الإفراج عن النساء والأطفال بالإضافة إلى الرجال فوق سن الـ 50 أو المرضى.

مراحل تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار فى غزة

وأشار المسؤولين إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيبدأ بالانسحاب التدريجي من معظم مناطق قطاع غزة على مدار 42 يومًا، مع تحديد منطقة عازلة.

وأوضحوا وفق الإعلام العبري، أن المفاوضات أحرزت تقدمًا ملحوظًا، وأن الظروف باتت مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة بالتنسيق مع الوسطاء، مشيرين إلى أن الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاق يعتمد على قرارات حركة حماس، مؤكدين أنهم لن يغادروا غزة بشكل كامل إلا بعد إعادة جميع الأسرى.

وشددوا على وجود ترتيبات أمنية لمراقبة عبور السكان إلى شمال غزة وضمان عدم مرور مسلحين أو أسلحة.

إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الأطراف

وكشفت مسؤول مطلع، إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى النهائية، أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة حماس للموافقة عليها.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الدوحة بعد منتصف الليل في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وحسب "رويترز" ذكر المسؤول، أن رئيس وزراء قطر التقى بقادة من حماس، في حين التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولا إسرائيليا آخر نفى تلقي إسرائيل مسودة الاتفاق حتى الآن.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى، وأنهم يعملون بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا، كما نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "يمكن القول بحذر إننا قريبون من إمكانية إتمام صفقة التبادل".

فى ذات السياق أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو للتوصل لصفقة

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين قولهم، أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو ومبعوث ترامب، بعد مارس على ضغوطات على رئيس وزراء الإسرائيلي لإتمام الصفقة قبل تنصيب الرئيس يوم 20 يناير الجاري.

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