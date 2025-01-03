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سوريا تفرض قيودًا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها - أخبار كلمتك

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سوريا تفرض قيودًا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها - أخبار كلمتك

سوريا تفرض قيودًا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:20 مساءً - فرضت السلطات الجديدة في سوريا قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وأفاد مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية بأن الجهاز لم يتبلغ بأي "إجراء جديد من الجانب السوري" لكنه "فوجئ بإغلاق الحدود" أمام اللبنانيين.

وكان مصدر عسكري قد رجح بأن يكون الإجراء خطوة احتجاجية بعد "مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم".

 

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "سوريون أطلقوا النار نحو عناصر الجيش أثناء محاولتهم إغلاق معبر غير شرعي على الحدود".

وأضاف أن إطلاق النار أدى "إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".

 

بطريرك أنطاكية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في دمشق

 واستقبل بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق له في الدار البطريركية بدمشق.

وتمحور اللقاء بين الطرفين حول الأوضاع المستجدة في سوريا مع التشديد على أهمية أن تكون سوريا دولة ديمقراطية على أساس المواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية.

كما ناقشا أهمية التربية والتعليم وإطلاق حوار وطني يشمل جميع مكونات البلاد دون تمييز على أساس طائفي أو سياسي.

وتمّ التأكيد على دور فرنسا والمجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وهو على مفترق طرق مفصلي، في دعم عملية انتقال سياسية تسمح بتمثيل كافة المكونات الوطنية.

وتأتي زيارة بارو في وقت تشهد دمشق وإدارتها الجديدة بقيادة أحمد الشرع انفتاحا دبلوماسيا كبيرا، بعد حوالي أربعة أسابيع من سقوط الرئيس بشار الأسد.

 

وفدان من فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا في دمشق

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة بأن وفدان من فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا في العاصمة السورية دمشق.

ووصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان نويل بارو وأنالينا بيربوك صباح اليوم الجمعة إلى دمشق، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، في زيارة تستغرق يوما واحدا سيلتقيان خلالها قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وأكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقوفهما إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه والرغبة في إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع دمشق.

وقال الوزير الفرنسي: “فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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