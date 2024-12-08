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اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية - أخبار كلمتك

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اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية - أخبار كلمتك

اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - ذكر  التلفزيون الإيراني، في تقرير له اليوم الأحد، أنه تم اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة مسلحين على دمشق.

مسلحون يقتحمون مقر السفارة الإيرانية في دمشق 

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة.

وأفادت مصادر من المعارضة المسلحة بانسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق، وذلك وفقًا لقناة «الجزيرة».

أنباء عن مغادرة بشار الأسد لدمشق

وبحسب «رويترز»، أعلن مسئولان سوريان كبيران أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت مصادر شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد متواجدًا في دمشق، رغم تأكيد المكتب الرئاسي السوري والمسئولين الإيرانيين بأنه لم يغادر العاصمة.

ونقلت الشبكة عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن نظام الأسد قد يسقط قريبًا". وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

 

المعارضة السورية تدخل العاصمة دمشق

وكانت الفصائل المسلحة في سوريا أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أنها أصبحت خلف خطوط "العدو" وهي بصدد البحث عن بشار الأسد في دمشق.

وكشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن" أن قوات من الفصائل السورية دخلت العاصمة السورية دمشق على ما يبدو، في الوقت الذي أظهرت فيه دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار.

وأضافت الشبكة: الفصائل متواجدة في برزة، وهو حي داخل مدينة دمشق، مبينة أن الاشتباكات تدور حاليًّا في قلب العاصمة السورية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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