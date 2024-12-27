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الرياضة - 10:01 - برلمان كوريا الجنوبية يصوت بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - برلمان كوريا الجنوبية يصوت بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - برلمان كوريا الجنوبية يصوت بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - صوت برلمان كوريا الجنوبية بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد بدأ برلمان كوريا الجنوبية خلال جلسة اليوم الجمعة، تصويتًا بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بدعوى اتهامه بمساعدة المسئولين عن إعلان وجيز للأحكام العرفية من قبل الرئيس المعزول يون سوك يول.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه، بحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الشرطة تداهم منزل الرئيس الكوري المعزول

وداهمت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم، منزل الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول، للحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة: إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل ساعات فقط من إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وبحسب «يونهاب»، يُزعم أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، التقى مع كبار مسؤولي الشرطة بالمنزل لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.

ووفق رويترز، تستمر حالة التوتر في أنحاء البلاد، إذ يواجه الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أيضًا تصويتًا على مساءلته اليوم الجمعة مما يزيد من حدة الأزمة السياسية، في حين تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع بشأن الأحكام العرفية التي أعلنها يون سوك يول في الثالث من ديسمبر الماضي.

وقال زعيم المعارضة، لي جاي ميونج: إن حزبه الديمقراطي الذي يتمتع بأغلبية السيطرة على البرلمان، سيمضي قدمًا في خطة عزل الرئيس بالوكالة، متهمًا إياه بالعمل من أجل التمرد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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