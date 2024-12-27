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الرياضة - 09:41 - الكوسة بـ 17 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - الكوسة بـ 17 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - الكوسة بـ 17 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. استقر سعر الخضروات والفاكهة داخل سوق العبور للبيع بالجملة، صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وسجل سعر كيلو البطاطس اليوم ما بين 4.5 إلى 12.5 جنيه، وسعر كيلو اليوسفي بين 6 لـ 14 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27 ديسمبر

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 12.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل الأبيض من 8 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 10إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 30 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 9 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر البسلة من 18 إلى 22 جنيهًا.

اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال أبو سرة يتراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

- سعر برتقال سكري، يتراوح من 7 إلى 11 جنيها.

- سعر البرتقال البلدي يتراوح من 7 إلى 11 جنيها.

- سعر اليوسفي يتراوح من 6 إلى 14 جنيها.

- سعر عنب مستورد أصفر 110 جنيهًا.

- سعر التفاح الأمريكي، يتراوح من 50 لـ 100 جنيه.

- سعر التفاح الجولدن، يتراوح من 40 لـ 80 جنيها.

- يتراوح سعر الموز البلدي من 11 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الموز البيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

- سعر البلح الرملي من 10 إلى 16 جنيهًا.

- سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا.

- سعر الرمان، يتراوح من 17 لـ 35 جنيهًا.

- سعر الجوافة، يتراوح من 15 لـ 25 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي، يتراوح من 26 لـ 42 جنيهًا.

- سعر الكانتلوب، يتراوح من 10 لـ 18 جنيهًا.

- سعر الكيوي، يتراوح من 70 لـ 150 جنيهًا.

- سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.

- سعر البرقوق المستورد اليوم يتراوح من 50 إلى 90 جنيهًا.

- سعر النبق في سوق العبور من 50 لـ 60 جنيهًا.

- سعر الفراولة يتراوح من 23 لـ 35 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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