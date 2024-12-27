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الرياضة - 10:01 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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