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البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت لتورطه في فرض الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - اجتمع برلمان كوريا الجنوبية لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو خلال جلسة عقدها اليوم الجمعة.

وجرى التصويت بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لعزل هان داك سو بسبب اتهامات تتعلق بتورطه في مساعدة المسؤولين لفرض الأحكام العرفية.

التنحي لتجنب الفوضى

وعزل النواب في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، رئيس البلاد المؤقت هان داك سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد"، بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك: "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس المؤقت أنه سيتنحى لتجنب المزيد من الفوضى.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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