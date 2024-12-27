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تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 اسعار القصدير اليوم  الجمعة  

 سجل سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

كما يدخل القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها  صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 24.2% لـ 4.3 مليارات دولار أول 10 أشهر من 2024


أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2023.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت 5.1%  والصناعات الكهربائية والالكترونية حققت 7.6% وأخيرًا وسائل النقل +89.3%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - أيرلندا - سلوفينيا)، وفي آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر)، وفي أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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