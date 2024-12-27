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خليجي 26، تشكيل قطر الأقرب لخوض موقعة الكويت الليلة - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تشكيل قطر الأقرب لخوض موقعة الكويت الليلة - أخبار كلمتك

خليجي 26، تشكيل قطر الأقرب لخوض موقعة الكويت الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره الكويتي الليلة ضمن منافسات كأس خليجي 26.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل منتخب قطر ضد الكويت تواجد لوكاس مينديز وهمام الأمين في الخط الدفاعي، فيما يقود الهجوم الثنائي المعز علي، وأكرم عفيف.

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد الكويت


حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: عبد الله يوسف، آل هاشمي آل حسين، لوكاس مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: مبارك شنان حمزة، عبدالله الأحرق، أحمد فتحي، محمد مونتاري.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

 موعد مباراة قطر ضد الكويت في كأس الخليج العربي


موعد مباراة قطر ضد الكويت في كأس الخليج العربي هو اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من كأس الخليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين المنتخبين عند تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات البطولة الخليجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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