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الرياضة - 10:01 - قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات، عن مناطق: «طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبينى ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة»، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر صباح صباح غد السبت 28/ 12/ 2024، وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا، لتشغيل خط مياه جديد بديلًا عن خط المياه القائم.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أن في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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