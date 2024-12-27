ماهو السبب الذي جعل كابتن طائرة اليمنية يهبط في مطار صنعاء رغم القصف - أخبار كلمتك

كتب الناشط علي الشعباني على حائط صفحته بالفيسبوك ان التصرف الذي أقدم عليه قائد الطائرة التابعة لطيران اليمنية أثناء عملية قصف المطار يعكس استهتاراً واضحاً بأرواح المسافرين وانتهاكا لمعايير السلامة المهنية المعمول بها في قطاع الطيران.

...

واضاف كان من الواجب على قائد الطائرة اتخاذ إجراءات احترازية مثل تغيير مسار الرحلة إلى أقرب مطار في حال عدم تلقي أي استجابة من برج المراقبة أو في ظل وجود تهديدات واضحة، بدلاً من المخاطرة بحياة الركاب.

واختتم إن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تتطلب إحالة الطيار إلى التحقيق بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما في ذلك منعه من مزاولة مهامه حتى تتضح نتائج التحقيق.

السؤال ماذا كان في الطائرة حتى يخاطر كابتن الرحلة بحياة الناس من اجل اخفائه هل كان هناك شحنة أسلحة أم قيادات حوثية من ضمن الركاب…

