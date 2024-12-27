اعلان الاضراب الشامل بجامعات عدن وابين ولحج وشبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - أعلنت جامعات" عدن ولحج وأبين وشبوة" عن إضراب شامل عن الدراسة.

وأكدت الجامعات أن عملية الإضراب ستبدأ من يوم السبت القادم.

واوضحت في بيان إنها لن تتراجع عن الإضراب حتى تلبى الحكومة كل مطالبها.

.ونص البيان على الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نقابي لنقابة هيئة التدريس بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة



الزملاء والزميلات في هيئة التدريس بجامعاتنا العزيزة:



ها نحن اليوم نقف في لحظة تاريخية مفصلية، لحظة لن تخفت فيها أصواتنا بل ستعلو وتُسمَع؛ لنطلق هذا البيان الذي يختصر كلماته إيماننا العميق بحقوقنا، وعزيمتنا التي لا تلين؛ من أجل الحفاظ على كرامتنا، بعد أن أصبح من غير الممكن السكوت على ما يعصف بنا من قهرٍ وظلمٍ طال حياة الأكاديميين وأسرهم، بل والشعب بأسره؛ لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة؛ حيث أصبح التردي في أوضاعنا المعيشية يهدد وجودنا الأكاديمي والإنساني٠



الزملاء الأعزاء:



كما تعلمون، فإن مهلة الشهر التي منحناها للحكومة في بياننا الصادر في 28 نوفمبر الماضي كانت فرصة لنا للجلوس مع باقي النقابات والهيئات، وكان هدفنا توحيد المواقف وتنظيم الصفوف لمواجهة هذا التحدي الكبير، واليوم نقف على عتبة مرحلة جديدة، مرحلة من التصعيد النقابي الذي لا رجعة فيه، لقد اوشكت شرارة حراك النقابات العمالية والأكاديمية والهيئات العسكرية والمدنية على الانطلاق، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الزخم النقابي العظيم، نؤكد لكم أننا لن نقبل حياة الذل والإهانة، ولن نقف صامتين أمام الظلم، نحن في هذه اللحظة بحاجة ماسة إلى الوحدة والتلاحم، ولن نتراجع عن مطالبنا إلا بعد أن ننتزعها انتزاعاً، لقد حانت اللحظة التي يجب فيها أن ترفع أصواتنا عالياً؛ لتكون صرختنا في وجه التهميش والإجحاف، وعليه نطالب دول التحالف والحكومة القيام بواجبها تجاه الشعب الذي تجرع مرارة الأوضاع المعيشية الكارثية.



أيها الزملاء الأعزاء،



إن مطالبنا واضحة، ولن تغفل عنها الأنظار وهي:



1) إعادة الراتب إلى البند الأول وصرفه بانتظام نهاية كل شهر مع صرف المتأخرات فوراً.



2) هيكلة المرتبات مع ضرورة إعادة قيمتها بما يعادلها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015م.



3) وضع حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة، وتردي الخدمات.



4) إلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها كافة تجاه اعضاء هيئة التدريس والموظفين.



5) ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات فيما يخص التسويات، وحقوق المعينين أكاديميًا والمتعاقدين الإداريين.



6) صرف أراضي هيئة التدريس والموظفين في عصل وعمران، وحماية اراضي الحرم الجامعي.



أيها الزملاء الأعزاء،



إننا اليوم على مفترق طرق، ومن هنا ندعوكم جميعاً إلى أن تكونوا جزءًا من هذا التحول الحقوقي في مسيرتنا فالإضراب هو سلاحنا الذي لا بديل له وعليه، قرر مجلس النقابة ما يلي:



- الإعلان عن بدء الإضراب الشامل ابتداءً من يوم السبت الموافق ٢٨ ديسمبر٢٠٢٤م، مع مراعاة خصوصية الكليات التي لم تستكمل امتحانات الفصل الأول.



- تكليف لجنة التصعيد بالإشراف اليومي على سير عملية الإضراب.

- تكليف اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي بالتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح تفاصيل مطالبنا ورسالتنا.

الزملاء الأعزاء،

إن نجاح هذا الإضراب يعتمد على ثبات موقف كل واحد منكم، ويعتمد على وحدتنا وقوتنا الجماعية في وجه التحديات؛ لنجعل من هذا الإضراب ليس مجرد وسيلة ضغط، بل ثورة تعليمية لن تساوم على الحقوق ولا على الكرامة

لنعمل معاً؛ لتكون رسالتنا إلى القاصي والداني أن هيئة التدريس في جامعاتنا لن تُهان، ولن تُسكت، ولن تتراجع عن مطالبها حتى تتحقق.

وستظل هذه اللحظة محطة فارقة في مسيرتنا نحو نيل حقوقنا، فلتكن هذه المعركة معركتنا جميعًا، ولينتصر الحق، نحن في هذه المعركة لا نطلب سوى أن نُعامل بكرامة، وأن نُحسن لأجيالنا القادمة من خلال تعليمٍ عادلٍ وكريم.

صادر عن نقابة هيئة التدريس بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة

الخميس 26 ديسمبر 2024م٠

