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الرياضة - 10:21 - رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:21 - رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بـ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن النتيجة.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، خطوات الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، من خلال السطور التالية:

الاستعلام عن نتيجة وظائف هيئة الأبنية التعليمية
الاستعلام عن نتيجة وظائف هيئة الأبنية التعليمية

خطوات الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط على هذا الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- ادخال الرقم القومي ورقم التقديم.

- وفي النهاية اضغط على «استعلام» لظهور النتيجة.

وظائف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

الوظائف المعلن عنها بهيئة الأبنية التعليمية

وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية، قد كشفت عن حاجتها لموظفين في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر»، لشغل الوظائف التالية:

- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات.

- 20 في وظيفة فني هندسي رابع.

- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات «القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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