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تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - ارتفاع مفاجئ بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - ارتفاع مفاجئ بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - ارتفاع مفاجئ بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والجبس ومختلف أنواع مواد البناء في الشركات والأسواق المختلفة صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

وتوفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الحديد والأسمنت اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 38022 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز قيمة 39958 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي قيمة 35 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد ستيل قيمة 35.500 جنيه.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد السويس قيمة 36.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين قيمة 38.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال قيمة 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي قيمة 36400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي 36500 جنيه.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد الكومي 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطيه 37 الف جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 35800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بيانكو 34500 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان 35700 جنيه.

سعر الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2600 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع النصر 1960 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع العسكري 1950 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت مصنع السويس 2000 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت قنا اليوم 3000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السد العالي 2740 جنيه.

اسعار الاسمنت

سجل سعر طن أسمنت أسوان 2750 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت النهضة 2940 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الماكس 3160 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت البرج 3150 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العامرية عادة 3140 جنيه.

اسعار الاسمنت

سجل سعر طن أسمنت المصريين 2800 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط 2820 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الصعيد 2850 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت التعمير 2830 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الممتاز 2850 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت والجبس اليوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض 4110 جنيهًا

بلغ متوسط سعر طن الجبس اليوم 1450 جنيهًا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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