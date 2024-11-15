ترامب: سنتلافى ما حصل للجيش الأمريكي في أفغانستان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:43 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في كلمة الجمعة، سعيه لتلافي ما حصل للجيش الأمريكي في أفغانستان.

وفي كلمة من منتجع مار ألاجو، شدد ترامب على أنه سيتعامل بشكل أفضل، مع الوضع في أوكرانيا.

كما قال إن "مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزي في انتخابات الرئاسة وهذه نقطة إيجابية".

توقع مجموعة من المستشارين في حديثهم لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتمكن من التعامل مع الصراعات المتزايدة الاتساع في العالم من خلال "السلام القائم على الردع".

وفق المستشارين، لم تكن الولايات المتحدة "مخيفة" بما فيه الكفاية خارجيا خلال إدارة جو بايدن.

وقالوا إنه من خلال عرض القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، يجب أن تجلب رئاسة ترامب الثانية السلام أو على الأقل تمنع المزيد من التصعيد في أوكرانيا والشرق الأوسط وخارجه.

وقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين: "ستكون العودة إلى السلام من خلال القوة. سيتم استعادة الردع. يفهم أعداء أمريكا أن الأشياء التي أفلتوا منها على مدار السنوات الأربع الماضية لن يتم التسامح معها بعد الآن".

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