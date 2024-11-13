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إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

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إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - اغتالت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اثنين من قادة الأجنحة المسلحة التابعة لحركة "فتح" في مخيم طولكرم، بعد محاصرتهما في منزل لعدة ساعات.

اغتيال اثنين من قادة فتح

وذكرت وكالة "وفا" أن "القوات الإسرائيلية حاصرت منزلًا لعائلة شريم في ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم ، واحتجزت جثمانيْهما قبل انسحابها من المكان".

وأفادت الوكالة بأن عملية الاغتيال رافقها "إطلاق الرصاص الحي وقذائف (أنيرجا)، باتجاه المنزل، مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى العزبة وفرضت طوقًا عسكريًا على جميع مداخلها، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور".

وذكرت مصادر وحسابات فلسطينية أن القياديين الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما هما ثائر عمارة ومأمون شريم من المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح في طولكرم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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