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مصرع وإصابة 78 شخصا فى حادث دهس بالصين - أخبار كلمتك

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مصرع وإصابة 78 شخصا فى حادث دهس بالصين - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 78 شخصا فى حادث دهس بالصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية، بلغت 35 قتيلا، و43 مصابا آخرين.

 الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي

وصدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.

توفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج، بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج للمصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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