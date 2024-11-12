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شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:33 مساءً - ذكر موقع أكسيوس، أن شركات طيران أمريكية علقت رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار.

شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار

وقال الموقع، إن شركة طيران أمريكية ثانية أعلنت تعرضها أمس لإطلاق نار في أجواء هايتي.

وامس أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية، أن طائرة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار، خلال توجهها إلى بورت أو برنس عاصمة  وتم تحويلها إلى جمهورية الدومينيكان، وأبلغت عن "إصابة طفيفة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، تم تحويل الطائرة التي أقلعت من فورت لودرديل في  إلى سانتياجو؛ حيث كشف الفحص عن "أدلة لأضرار لحقت بالطائرة تتفق مع إطلاق عيار من أسلحة نارية"، بحسب الشركة الأمريكية المنخفضة التكلفة التي تسيّر رحلات إلى البلد الكاريبي الفقير الذي يشهد أعمال عنف ترتكبها عصابات.

وقالت إنها ستعلق رحلاتها إلى هذه الدولة "في انتظار تقييم أكثر تعمقًا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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