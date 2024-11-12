بعد الضربات الإسرائيلية، إيران تبني نفقًا دفاعيًّا في طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:23 مساءً - قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن السلطات المختصة في البلاد باشرت بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، وذلك عقب الضربات التي شنتها إسرائيل مؤخرًا على أهداف داخل البلاد.

إيران تبني نفقًا دفاعيًّا في طهران

ونقلت الوكالة عن رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران قوله: "لأول مرة في البلاد، يتم إنشاء نفق لأغراض دفاعية في طهران".

ووفق وكالة "رويترز" يقع النفق "بالقرب من وسط طهران"، ومن المقرر أن "يربط محطة من محطات مترو المدينة بمستشفى الإمام الخميني؛ ما سيسمح بالوصول المباشر إلى المنشأة الطبية من تحت الأرض، وهو ما يعتبر جزءًا من التدابير الدفاعية".

وأشار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، إلى أن "المواقع النووية الإيرانية باتت مكشوفة بشكل أكبر من أي وقت مضى أمام الضربات الإسرائيلية"، مضيفًا في تصريحات عبر منصة "إكس": "لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو القضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل".

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