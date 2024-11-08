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اليونيفيل: جرائم الجيش الإسرائيلي تجاهنا متعمدة ومباشرة - أخبار كلمتك

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اليونيفيل: جرائم الجيش الإسرائيلي تجاهنا متعمدة ومباشرة - أخبار كلمتك

اليونيفيل: جرائم الجيش الإسرائيلي تجاهنا متعمدة ومباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - ذكرت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل)، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا من سياج وهيكل خرساني في موقع لنا برأس الناقورة.

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وأضافت اليونيفيل:" تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد والمباشر لممتلكات تابعة لنا انتهاك للقانون الدولي وللقرار 1701".

وتابعت اليونيفيل في بيانها:" جرائم الجيش الإسرائيلي المتعلقة بقواتنا بالقرب من الخط الأزرق متعمدة ومباشرة".

وبالأمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 عسكريين و4 من قوات اليونفيل في استهداف العدو الإسرائيلي سيارة في صيدا.

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وذكر الجيش اللبناني  أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش وأثناء مرور دورية لليونيفيل في صيدا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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