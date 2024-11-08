اليونيفيل: جرائم الجيش الإسرائيلي تجاهنا متعمدة ومباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - ذكرت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل)، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا من سياج وهيكل خرساني في موقع لنا برأس الناقورة.

جيش الاحتلال يستهدف مواقع اليونيفيل جنوب لبنان

وأضافت اليونيفيل:" تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد والمباشر لممتلكات تابعة لنا انتهاك للقانون الدولي وللقرار 1701".

وتابعت اليونيفيل في بيانها:" جرائم الجيش الإسرائيلي المتعلقة بقواتنا بالقرب من الخط الأزرق متعمدة ومباشرة".

وبالأمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 عسكريين و4 من قوات اليونفيل في استهداف العدو الإسرائيلي سيارة في صيدا.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وذكر الجيش اللبناني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش وأثناء مرور دورية لليونيفيل في صيدا.

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