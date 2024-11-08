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عقب أحداث أمستردام، نتنياهو يفتح المجال أمام يهود هولندا للعودة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

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عقب أحداث أمستردام، نتنياهو يفتح المجال أمام يهود هولندا للعودة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

عقب أحداث أمستردام، نتنياهو يفتح المجال أمام يهود هولندا للعودة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة  إننا نعمل  على إتاحة المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل بعد أحداث أمس".

نتنياهو يفتح المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل

وأضاف نتنياهو في حديثه إننا  مستعدون لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى للفرق الإسرائيلية في أوروبا".

وفي وقت سابق دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان يهود أوروبا إلى مغادرة القارة والانتقال إلى إسرائيل، محذرًا من تكرار مآسي المحرقة. 

ليبرمان يدعو يهود أوروبا إلى مغادرة القارة والانتقال إلى إسرائيل

وقال ليبرمان في تصريحاته الأخيرة: "لا تسوفوا وتترددوا كما حدث عشية المحرقة، يجب عليكم مغادرة كل شيء والقدوم إلى إسرائيل فورًا".  

وجاءت هذه الدعوة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة أمستردام، والتي أثارت مخاوف متزايدة بين الجاليات اليهودية في أوروبا من تصاعد مظاهر العنف والعداء تجاههم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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