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نقل 5 مصابين إسرائيليين في أحداث أمستردام إلى المستشفى - أخبار كلمتك

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نقل 5 مصابين إسرائيليين في أحداث أمستردام إلى المستشفى - أخبار كلمتك

نقل 5 مصابين إسرائيليين في أحداث أمستردام إلى المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - أعلنت  الشرطة الهولندية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، نقل 5 مصابين إسرائيليين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة فريقي أياكس ومكابي تل أبيب.

ارتفاع الإصابات  بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم أن  حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام ارتفعت  إلى 20 والمفقودين إلى 7.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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