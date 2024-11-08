نقل 5 مصابين إسرائيليين في أحداث أمستردام إلى المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:31 مساءً - أعلنت الشرطة الهولندية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، نقل 5 مصابين إسرائيليين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة فريقي أياكس ومكابي تل أبيب.

ارتفاع الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم أن حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام ارتفعت إلى 20 والمفقودين إلى 7.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة

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