اكتشفوا كل جديد حول الذكري الـ 7 للنصر ..أجمل عبارات تهنئة يوم النصر العراقي 2024 وصور التهنئة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - يبحث الكثير من الشعب العراقي عبر محركات البحث عن أجمل عبارات تهنئة يوم النصر العراقي 2024 ،حيث يحتفل جميع الشعب العراقي بذكري يوم النصر في يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 ،ويرغب الكثير في ارسال عبارات التهنئة للأقارب والأصدقاء احتفال بذكر اليوم العظيم ،في هي من أهم الاحتفالات الموجودة في العراقي حيث يحتفل الشعب بذكري تحرير العراق من الإرهاب ومع حلول هذا العام يكون مضي علي هذ الانتصار سبع سنوات ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال أجمل عبارات تهنئة يوم النصر العراقي 2024.

أجمل عبارات تهنئة يوم النصر العراقي 2024

” في هذا اليوم العظيم، نستذكر شجاعة أبطال العراق وندعو الله أن يبقى عراقنا شامخًا حرًا”.

” نبارك للشعب العراقي ذكرى النصر السابعة، ونسأل الله أن يديم الأمن والسلام على أرضنا الغالية”.

” بمناسبة يوم النصر العراقي، نبارك لوطننا وشعبنا هذا اليوم المجيد، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار”.

” مبارك للعراق يوم النصر، يوم تجسد فيه الصمود والشجاعة بوجه الظلم والطغيان. دام العراق حاميًا لأرضه وحاضنًا لأبنائه “.

” في ذكرى النصر السابعة، كل التحية لشهدائنا الأبرار ولأبطالنا الذين صنعوا المجد وحرروا الأرض من الإرهاب”.

” كل عام والعراق في تقدم وأمان. بمناسبة يوم النصر العراقي، نفتخر بوطننا وأبطاله الذين رفعوا راية النصر عاليًا “.

صور تهنئة يوم النصر العراقي 2024

اليكم أجمل صور لتهنئة الأقارب والأصدقاء بحلول الذكري السابعة ليوم النصر العراقي.