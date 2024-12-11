اكتشفوا كل جديد حول استمتعي مع أولادك بأجمل أناشيد عبر تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على جميع الأقمار - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - يتناول تردد قناة طيور الجنة 2024 عدة برامج للأطفال على مدار الـ 24 ساعة منها التعليمية والترفيهية، الأمر الذي جعلها محط اهتمام من قبل الكثير من الآباء والأمهات على مستوى العالم، إذ تحقق العديد من المميزات للمشاهد العربي منها تقديم محتوى برامج يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، كما تسعى برامجها التعليمية إلي غرس القيم والأساليب التربوية الجيدة، التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تشكيل شخصية كل طفل عربي على نحو جيد مما يبث الأمان داخل قلوب الكثير من أولياء الأمور، وخلال الفقرات التالية نشير إلى أخر تحديث للتردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة استقباله بنجاح على جهاز الريسيفر.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال الخاص بك عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ولكن نبدأ أولًا مع تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات الأكثر انتشارًا بدول شمال افريقيا ودول الخليج العربي، وفيما يلي سوف نذكر بيانات تردد القناة وفق أخر تحديث معلن عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لإدارة القناة:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

أما عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة لأنها تحرص على إذاعة أحدث الأغاني التعليمية والترفيهية والفيديوهات المصورة، التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والسلوكية، لذلك خلال السطور التالية الخطوات المطلوبة لاستقبال القناة بنجاح على الجهاز الخاص بكم وحفظها: