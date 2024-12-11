رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا 2025 عبر e-randevu.goc.gov.tr والشروط والمستندات اللازمة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - تعتبر عملية تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة خطوة هامة لضمان استمرارية حصول السوريين على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، فأعلنت الجهات المسؤولة بشؤن الهجرة في تركيا، الرابط الرسمي للراغبين في تحديث معلوماتهم الشخصية عبر الانترنت، بجانب كافة المستندات والشروط اللازمة، سوف نعرض لكم عبر الاتي رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا 2025 والشروط اللازمة. رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا 2025 يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لـ إدارة الهجرة التركية من هنا.

قم بإدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك، مثل رقم الهوية المؤقتة أو رقم الحماية المؤقتة.

قم باختيار أيقونة “تحديث البيانات” من الخيارات المتاحة أمامك.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بشكل كامل وصحيح.

إدخال البيانات بدقة، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة الحالي، وأفراد الأسرة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد ذلك قم باختيار الموعد الذي يناسبك.

انقر على أيقونة “تأكيد الموعد”.

سوف يصل إليك رسالة تحتوي على تفاصيل الموعد. الشروط اللازمة لتحديث بيانات الكملك يشترط علي المتقدم في التحديث أن يكون حاملاً بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من قبل السلطات التركية.

يشترط حجز موعد مسبق عبر الانترنت قبل القدوم بتحديث البيانات.

يشترط علي المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة للتحديث.

يشترط علي المتقدم تقديم حالة إثبات عقد ايجار أو السكن، للتأكد من أنه مقيم بتركيا.

يجب ألا يتجاوز عدد الأطفال الذين لم يبلغوا 18 عامًا 15 طفلاً. المستندات المطلوبة لتحديث البيانات بتركيا تقديم شهادة ميلاد للأطفال المولودين في تركيا.

تقديم صورة من صفحات دفتر العائلة.

تقديم صور شخصية حديثة.

تقديم صورة موثقة من عقد الإيجار.

يجب عليك اخراج قيد فردي مصدق أصولًا.

تقديم نسخة من الموعد المحدد من قبل دائرة النفوس بتركيا.

تقديم بطاقة الكملك.

تقديم أي وثائق تُثبت تغييرات البيانات.

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