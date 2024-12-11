اكتشفوا كل جديد حول موعد بدء امتحانات نصف العام في مصر 2025 لمختلف المراحل الدراسية متى تبدأ إجازة الترم الأول - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء امتحانات نصف العام في مصر 2025 بدأ الكثير من أولياء الأمور والطلاب البحث بشكل مستمر عن موعد امتحانات الترم الأول وذلك لجميع المراحل الدراسية المختلفة لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، ومن خلال هذا المقال نُسلط الضوء على توفير المعلومات الكافية والتفاصيل عن امتحانات نصف العام في مصر والتي من المقرر لها أن تبدأ خلال شهر يناير المقبل كما أننا سنتعرف معًا على موعد بدء إجازة نصف العام أيضًا.

موعد بدء امتحانات نصف العام في مصر 2025

حسب الجدولة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأعلنت عنها بشكل رسمي منذ أيام قليلة، فمن المقرر أن تكون فترة الامتحانات أو موعد امتحانات الترم الأول في مصر بدءًا من يوم الحادي عشر 11 من شهر يناير القادم وتستمر الامتحانات للترم الأول حتى تنتهي في يوم الثالث والعشرون 23 من نفس الشهر، والآن نتعرف معًا على موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 لمختلف المراحل الدراسية.

من المقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الأول بداية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي خلال الفترة من يوم 1 يناير تستمر حتى يوم السادس عشر من نفس الشهر، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون خلال الفترة من يوم الثامن عشر 18 لشهر يناير وتستمر حتى الثالث والعشرون 23 لنفس الشهر يناير 2025.

وفيما يخص موعد بدء امتحانات نصف العام في مصر 2025 للصف الأول والثاني الإعدادي فحسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستكون الامتحانات خلال الفترة من يوم الحادي عشر 11 من شهر يناير وتستمر حتى اليوم السادس عشر 16 من نفس الشهر، كما سيكون هو نفس الموعد المحدد لبداية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي لتكون خلال الفترة من 11 وحتى 16 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام الترم الأول 2025

وبعد أن تعرفنا على موعد امتحانات الترم الأول في مصر 2024-2025 الكثير من المواطنين أولياء الأمور وكذلك الطلاب يريدون معرفة متى تبدأ إجازة نصف العام الترم الأول وقد أجابت على هذا السؤال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدما أعلنت عن الموعد المقرر لبداية الإجازة التي ستكون خلال الفترة من يوم الخامس والعشرون من شهر يناير وتستمر لمدة أسبوعين فقط على أن يحصل الطلاب على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الترم الأول.