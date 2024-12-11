اكتشفوا كل جديد حول استقبل تردد قناة توم وجيري 2025 Tom and Jerry عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وخطوات ضبطه بكل سهولة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - يبحث الكثير من الآباء والامهات عن تردد قناة توم وجيري 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث أن الكثير من الأطفال يحبون كرتون توم وجيري الشهير والذي حقق نجاح ضخم جدا منذ ظهوره من سنين وتعلق به العديد من الأطفال على مدار هذه السنين، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعد من ضمن اشهر القنوات التي تعرض الكثير من البرامج والأفلام الكرتونية علي مدار الأربعة وعشرون ساعه بدون دفع أي رسوم، وتحرص اداره القناة علي استخدام جودة عالية لتحسين الصورة والصوت، وهي تكون امنة تماما علي جميع الفئات العمرية، لذلك اليكم في النقاط القادمة التردد الخاص بالقناة الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة توم وجيري 2025 نايل سات

القمر الصناعي المراد ضبطه هو: نايل سات.

التردد التابع للقناة يكون: 11345.

معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 5/6.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: راسي.

تردد قناة توم وجيري 2025 عرب سات

القمر الصناعي المراد ضبطه هو: نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو: 11315.

معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: افقي.

معامل التصحيح التابع للقناة يكون: 5/6.

جودة الصوت والصورة التابعة للقناة تكون: hd.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري 2025 علي جهازك

اولا عليك بالضغط علي زر القائمة الموجود ضمن جهاز التحكم.

ثانيا قم بتحديد القسم الخاص بالاعدادات او قسم اضافة تردد جديد.

ثالثا عليك بتحديد القمر الصناعي المطلوب “نايل سات ام عرب سات”.

رابعا قم بادخال جميع البيانات الخاصة بالقناة مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطا ومعامل الاستقطاب.

خامسا قم بالضغط علي كلمة بحث وانتظر قليلا حتي يتم ظهزر القناة امامك ضمن القائمة الرئيسية.

تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات الترفيهية المخصصة والمحببة من قبل الأطفال، تتميز القناة بتقديم الرسوم المتحركة وأفلام توم وجيري الممتعة والمثيرة، مما يجعلها الخيار الأمثل لدي الأطفال وأولياء الأمور، كما أنها تبث محتواها بشكل مجاني دون أي رسوم.