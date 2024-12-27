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أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

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أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:40 مساءً -  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعمل بدءًا من مطلع العام القادم، على ضمان الأمن خارج حدودها الجنوبية (سوريا والعراق).

 

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية

 وأضاف أن تركيا ستقضي على التهديدات القادمة من هناك وخاصة مسألة الإرهاب، وذلك في إشارة إلى القوات الكردية في الشمال السوري.

وحول التطورات الراهنة في سوريا قال أردوغان: "اجتزنا امتحان الإنسانية في سوريا بالنصر والنجاح".

 

أنقرة فتحت الطريق أمام اللاجئين السوريين للعودة

 وأشار إلى أن أنقرة فتحت الطريق أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

 

وفي كلمة خلال فعالية المؤتمر العادي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بولاية باليكيسير، غربي تركيا، علق أردوغان على تصريح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي قال فيه، إن "تركيا باتت تمتلك مفاتيح المنطقة والملف السوري"، وقال إن حزب المعارضة الرئيسي في بلاده "لم يفهم حتى اليوم معنى وأهمية" ذلك التصريح.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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