أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعمل بدءًا من مطلع العام القادم، على ضمان الأمن خارج حدودها الجنوبية (سوريا والعراق).

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية

وأضاف أن تركيا ستقضي على التهديدات القادمة من هناك وخاصة مسألة الإرهاب، وذلك في إشارة إلى القوات الكردية في الشمال السوري.

وحول التطورات الراهنة في سوريا قال أردوغان: "اجتزنا امتحان الإنسانية في سوريا بالنصر والنجاح".

أنقرة فتحت الطريق أمام اللاجئين السوريين للعودة

وأشار إلى أن أنقرة فتحت الطريق أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

وفي كلمة خلال فعالية المؤتمر العادي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بولاية باليكيسير، غربي تركيا، علق أردوغان على تصريح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي قال فيه، إن "تركيا باتت تمتلك مفاتيح المنطقة والملف السوري"، وقال إن حزب المعارضة الرئيسي في بلاده "لم يفهم حتى اليوم معنى وأهمية" ذلك التصريح.

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