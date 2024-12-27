حضور كبير في انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بطب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بكلية الطب، بحضور الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور رضا بيومي، رئيس قسم القلب ورئيس المؤتمر، و الدكتور وائل حسيب، نائب رئيس المؤتمر، و الدكتور محمد سلامة، مقرر المؤتمر والدكتور على أبو شوشه نائب رئيس الجامعة السابق، و الدكتور حاتم الجوهرى وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور وائل الفقى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى نخبة من كبار أطباء القلب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن المؤتمر يعكس حرص جامعة كفر الشيخ على دعم البحث العلمي في المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن كلية الطب تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الجامعة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور طه إسماعيل عن سعادته باحتضان الكلية لهذا الحدث العلمي الهام، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مميزة لتبادل الخبرات والابتكارات بين أطباء القلب من مختلف التخصصات، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية وتحسين الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور رضا بيومي إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع جمعية أمراض القلب المصرية وملتقى جامعات القلب وأقسام القلب في الدلتا، ويتضمن برنامجًا حافلًا لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال أمراض القلب لعام 2024. كما أعلن عن تدشين أول جهاز من نوعه لكهربائية القلب في مصر، والذي سيبدأ العمل به مع بداية العام الجديد، وتوريد وحدتي قسطرة جديدتين لمستشفى الطوارئ الجديدة، ما يمثل نقلة نوعية في إمكانيات القسم.

وأضاف الدكتور محمد سلامة، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يمثل تقليدًا سنويًا يعكس العلاقات الوطيدة بين قسم القلب بجامعة كفر الشيخ وأقسام القلب في الجامعات والمستشفيات المصرية. كما شدد على أهمية المؤتمر في تعزيز التكامل بين التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا الحدث يُعد فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية في مصر.

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية تشمل:

1. استعراض أحدث التطورات في أمراض القلب لعام 2024.

2. ورش عمل متخصصة في كهربائية القلب والقسطرة التداخلية.

3. عرض إنجازات الأقسام الطبية وخطط التطوير المستقبلية، تمهيدًا لافتتاح المدينة الطبية الجديدة بجامعة كفر الشيخ.

أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من جامعة كفر الشيخ وكلية الطب في تنظيم المؤتمر، مؤكدين أن هذه الفعالية ستسهم في تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الطبية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال أمراض القلب.