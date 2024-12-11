اكتشفوا كل جديد حول “7 مجانية” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم مجانا عبر الأقمار المختلفة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - يستقبل ملعب سيجنل إيدونا بارك واحدة من أهم مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حيث تُقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء الموافق 11-12-2024 ويبحث الكثير من الجماهير ممن سيشاهدون اللقاء من خلال شاشة التلفاز عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم على نايل سات, استرا, هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة وهذا ما سنعمل على تقديمه عبر هذا المقال فضلًا أننا سنوفر تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دورتموند اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

من المعروف أن شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية تمتلك حقوق نقل وإذاعة مباريات كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد تمتلك حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 فقد أسندت شبكة القنوات الرياضية القطرية نقل مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم عبر شاشة قناتها بي ان سبورت beIN Sports 1 HD التي تبث عبر القمر نايل سات وعرب سات وسيكون معلق المباراة هو علي سعيد الكعبي.

وتنطلق مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 11-12-2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بينما ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مسا بتوقيت الجزائر.

تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دروتموند اليوم

استقر المدير الفني لفريق برشلونة الألماني هانز فليك على تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دروتموند اليوم والتي سيدخل بها المباراة والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي- باو كوبارسي- إينيجو مارتينيز- أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري- داني أولمو- جافي.

خط الهجوم: رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي- لامين يامال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

توجد العديد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند على استرا وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى وإليكم الآن بعض من هذه القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة برشلونة وبروسيا دروتموند اليوم مجانا.