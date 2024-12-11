اكتشفوا كل جديد حول “سعر الجرام عيار 21”.. اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-12 وسعر الجنيه الذهب وعيار 18 في محلات الصاغة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-12 وسعر الجنيه الذهب وعيار 18 في محلات الصاغة الآن نقدمه لكم خلال السطور القادمة وفقا لآخر تحديث تم اجرائه، فكلنا نعرف أن اسعار الذهب تختلف دائما على مدار اليوم وفقا للعوامل التي تتحكم في تحديدها، ودائما ما يشهد سعر الذهب بحثا من قبل المواطنين راغبي الاستثمار والادخار أو الشباب المقبلين على الزواج، ولذا فنقدم لكم بيان حول اسعار الذهب الآن بالجرام عيار 21 وعيار 18، وكذلك سعر الجنيه الذهب أيضا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

والآن مع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-12 في ختام التعاملات المسائية وفقا لآخر تحديث شهدته الاسواق المصرية من قبل شعبة الذهب لكافة الاعيرة والجنيه الذهب أيضا، حيث ارتفع سعر اعيرة الذهب بشكل ملحوظ وفقا لسعر الدولار والظروف الاقتصادية العالمية الحالية، واليكم سعر الذهب الآن عيار 21 وعيار 18 بالجرام في محلات الصاغة بدون اضافة المصنعية:

سجل سعر الذهب عيار 24 بالجرام: 4388.5 جنيه للبيع و4365.75 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 11.5 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22 بالجرام: 4022.75 جنيه للبيع و4002 جنيه للشراء، محققًا ارتفاعًا قدره 10.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 21 بالجرام: وصل سعره إلى 3840 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء، بزيادة 10 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 18 بالجرام: 3291.5 جنيه للبيع و3274.25 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 8.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 بالجرام: سجل الجرام 2560 جنيهًا للبيع و2546.75 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 6.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 بالجرام: 2194.25 جنيه للبيع و2182.75 جنيه للشراء، بارتفاع 5.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 9 بالجرام: سجل سعر الجرام 1645.75 جنيه للبيع و1637.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما عن سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة فقد سجل 30720 جنيهًا للبيع و30560 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 80 جنيهًا، فيما سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 (سويس جولد) 17140 جنيه، وهو الملاذ الآمن لهواة الاستثمار وادخار الاموال.