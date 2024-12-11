اكتشفوا كل جديد حول بالقنوات الناقلة .. موعد مباراة بوتافوجو مع باتشوكا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بتوقيت كل البلاد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - أما باتشوكا سيدخل الفريق المكسيكي المباراة وهو حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف 2024، ويعتبر من أبرز الأندية في المكسيك وأمريكا اللاتينية بشكل عام، ويذكر أن هذا الفريق يمتلك تاريخًا طويلًا من النجاحات في البطولات القارية، ويسعى لإثبات تفوقه في البطولة العالمية أمام فريق كبير مثل بوتافوجو، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد مباراة بوتافوجو مع باتشوكا.

موعد مباراة بوتافوجو مع باتشوكا

من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة و08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستجرى المباراة في ملعب “974” بالعاصمة الدوحة، حيث سيتجمع العديد من المشجعين لمتابعة المباراة المثيرة بين الفريقين.

بالنسبة للقنوات الناقلة، فقد خصصت قناة beIN Sports HD 2 لبث المباراة بشكل مباشر للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستتاح هذه المباراة للجمهور على تردد معين: 11013 أفقي على القمر الصناعي نايل سات، ومن المهم الإشارة إلى أن المعلق العماني سيتولى التعليق على المباراة عامر الخوذيري، الذي سيقدم تغطية حية ومثيرة للقاء.

كيفية مشاهدة مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا مباشر

لمن يرغب في مشاهدة مباراة بوتافوجو وباتشوكا عبر الإنترنت، يمكن متابعة البث المباشر للمباراة من خلال خدمة beIN Sports Connect، حيث تتيح لك إمكانية مشاهدة المباراة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر.

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