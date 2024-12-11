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“سجن صيدنايا” أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا 2024 بعد عملة التنقيب والبحث - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “سجن صيدنايا” أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا 2024 بعد عملة التنقيب والبحث - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - تصدر في الساعات الأخير خبر يوضح لنا أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا، وحرك عمليات البحث المختلفة، وفي حقيقة الامر انه في يوم فجر الاحد تم فتح بوابة سجن صيدنايا المتواجد في سوريا بعد هروب بشار الأسد من البلاد، وتم خروج الالف من المعتقلين ظلماً وقهراً، وخلال فتره اعتقالهم عاشوا حياة مأسوية أدت الي فقدان عقل الكثير والبعض منهم لا يتحمل هذه المعاناة وفارق الحياة، وكانوا هؤلاء المسجونين ليست من الجنسية السورية فقط بل ضم العديد من الجنسيات العربية المختلفة والتي منها العراقيون واردنيين وغيرهم.

أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا

اهتزت أراضي العرب مؤخرا بعد الإفصاح عن كشف أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا ومعرفة حقائق قصصهم الصعبة التي مرة بها، والجدير بالذكر انه تم خروج الالف من الاحياء المتواجدين في هذا السجن وكان منهم رجال ونساء وأطفال، ولكن كانوا في حالة صعبة للغاية، ويقال انه تم استخدام 72 طريقة مختلفة لتعذيبهم، ولكن في حقيقة الامر انه يوما بعد الاخر يتم استكشاف منافق تحت السجن ويخرج منه الاحياء والاموات، ولكن لم يتم الإفصاح عن أسمائهم لحين التأكد منهم.

كشف أسماء المعتقلين في سوريا

كشف أسماء المعتقلين في سوريا
كشف أسماء المعتقلين في سوريا
كشف أسماء المعتقلين في سوريا
كشف أسماء المعتقلين في سوريا
كشف أسماء المعتقلين في سوريا
كشف أسماء المعتقلين في سوريا

المعتقلين في سوريا

في عام 2011 تم بلغ عدد المعتقلين في سوريا نحو 157 الف شخصا، وكان بينهم بينهم ما يقرب نحو 5 الالف و274 طفلا، و 10 الف و221 امراه، وجميعهم تلقوا التعذيب بأنواع مختلفة، والان يتم خروجهم من أعماق السجن.

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