اكتشفوا كل جديد حول رسميا أول قرارات نذير محمد القادري وزير التربية والتعليم الجديد في سوريا 2024 بعد عودة الأهالي الي البلاد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - ارتفع مؤشر البحث اليوم بين المواطنين للتعرف علي أول قرارات نذير محمد القادري وزير التربية والتعليم الجديد في سوريا، بعد عودة الأهالي السورية الي موطنهم تم تغيير عدة إجراءات وكان من ضمنهم الجانب التعليمي، حتي يتم تطوير المناهج الي الأفضل ومدارس التعليم، ولقد انتشر مؤخرا خبر يوضح حذف بعض المواد للصفوف المختلفة، وهذا الامر ادي الي حدوث بلبلة كبيره في البلاد، اذا اليكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر فقط عليك بمتابعه هذا المقال.

أول قرارات نذير محمد القادري وزير التربية والتعليم الجديد في سوريا

يعد نذير محمد القادري من اكبر الشخصيات الموجودة في سوريا فهو يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، فهو يسعي دائما الي تطوير قطاع التعليم، وإصلاح ما تم إفساده من الحرب، وكان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها هو تطوير مناهج تعليمية جديدة ومبتكرة تتساير مع العصر الحالي، وقام بتوجيه بعض التعليمات الي المعلمين والطلبة والطالبات، وكان من ضمنهم توقف الدوام الدراسي مؤقتا حتي يتم تامين جميع المدن.

قرارات نذير محمد القادري وزير التربية والتعليم الجديد في سوريا

مؤخرا تم اصدار بيان رسمي من قبل وزير التربية والتعليم الموجود في سوريا، وهو يكون كالاتي:

قرارات خاصة بنذير محمد القادري وزير التربية والتعليم الجديد في سوريا

ما زالت عملية البحث مستمرة حول معرفة الموجهين التربويين التي تم إصدارها بعد الاجتماع الأخير وهل بالفعل تم الغاء بعض المواد، وفي حقيقة الامر انه في يوم الجمعة والسبت يتم اتخاذ عطلة أساسية، ولا يتم تحديد أي قرار رسمي ويوضح لنا حذف أي مادة، ومن المقرر ان المخطط الخاص بالعام الدراسي يسير كما هو.