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موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في الانتركونتيننتال واستعداداته لمواجه الفريق الفائز - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - ينتظر جماهير النادي الأهلي المباراة القادمة له بعد ما صعد الي النصف نهائي وفي انتظار الفريق الذي سوف يقابله بعد نتيجة مباراة اليوم بين فريق بوتافوجو وفريق باتشوكا في بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويترقب الجماهير علي نار انتهاء المباراة ويستعد النادي الأهلي اتم الاستعداد لإدخال الفرحة علي قلوب جماهيره، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم موعد المباراة.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في الانتركونتيننتال

أعلنت وزارة الرياضة أن موعد المباراة القادمة للأهلي تكون في تاريخ 11 ديسمبر 2024 بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة مساء، حيث أن اخر مباريات القلعة الحمراء فاز النادي الأهلي علي فريق العين الاماراتي 3/0 للأهلي مما جعله يحصل علي لقب كأس “افريقيا واسيا والمحيط الهادئ”، والجميع في انتظار نتيجة مباراة اليوم لمعرفة النادي الأهلي عن أي فريق سوف يقابل في نهائي البطولة ريال مدريد الاسباني في 18 ديسمبر 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تعتبر قناة بي أن سبورت من القنوات الناقلة لأحداث المباراة وسوف نعرض لكم ترددها علي جميع الأقمار الصناعية:

أولا تردد قناة بي أن سبورت علي القمر الصناعي نايل سات

  • ليكون تردد قناة بي ان سبورت هو: 11013.
  • بينما معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • معامل التصحيح: 2/3

ثانيا تردد قناة بي أن سبورت علي القمر الصناعي عرب سات

  • ليكون تردد قناة بي ان سبورت هو: 11547.
  • بينما معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/2.

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