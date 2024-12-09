اكتشفوا كل جديد حول ما هي التأشيرة البديلة؟ وضوابط لإصدار التأشيرة البديلة عبر منصة “مساند” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

منصة مساند هي منصة حكومية سعودي تسعى إلى تقدم العديد من الخدمات التي تسهل على أصحاب العمل إدارة شؤون العمالة المنزلية، وواحدة من أهم الخدمات التي تقدمها هي تحويل رواتب العمالة، حيث يمكن الآن تحويل الرواتب بسهولة عبر مجموعة من المحافظ الرقمية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، وفي هذا المقال، سوف نتعرض على تفاصيل هذه الخدمة وكيفية الاستفادة منها.

ما هي التأشيرة البديلة؟

التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل دون أي رسوم حكومية، في حال خروج العامل أو العاملة من المملكة بشكل نهائي وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله/ دخولها للمملكة لأول مرة، وهي توفر تعطي لأصحاب العمل مرونة في حالة رغبتهم في استبدال العامل أو تغيير ترتيبات العمل.

كيفية تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر مساند

تحويل الرواتب أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل منصة مساند. يمكن لأصحاب العمل الآن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر العديد من المحافظ الرقمية، تشمل المحافظ المتاحة للتحويل:

Stcpay

Urpay

AlinmaPay

Enjaz

Mobily Pay

خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية عبر مساند

أولا استخراج رقم العامل حيث أنه في البداية يجب استخراج رقم للعامل المنزلي مرتبط بإقامته.

ثانيًا إنشاء حساب في المحفظة الرقمية حيث أنه يتم إنشاء حساب للعامل المنزلي في إحدى المحافظ الرقمية المذكورة.

يقوم صاحب العمل باختيار المحفظة الرقمية التي يفضلها.

يدخل إلى أيقونة “رواتب العمالة المنزلية”.

سوف تظهر لك بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل.

وبعد ذلك يضغط “تأكيد الدفع” لإتمام عملية التحويل.

وفي النهاية يمكن لأصحاب العمل تحويل راتب مقدم أو سلفة أو خصم من الراتب، مع إمكانية إضافة ملاحظات توضح نوع التحويل، كما يتم توثيق جميع عمليات الدفع عبر برنامج مساند، مما يضمن أمان المعاملات وسهولة تتبعها.