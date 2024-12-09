اكتشفوا كل جديد حول “تحذير من الأرصاد”.. أمطارها غزيرة وتستمر 5 أيام.. موعد وصول نوة الفيضة الصغرى 2024 التفاصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

تستعد مصر لدخول فصل الشتاء 2024، ومع اقتراب موعد نوة الفيضة الصغرى، يتزايد البحث عن تفاصيل هذه الظاهرة الجوية التي تعرف بشدة تأثيراتها، من المتوقع أن تبدأ نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة خمسة أيام، وهي واحدة من أقوى النوات التي تضرب السواحل المصرية في هذا الوقت من العام، وتترافق هذه النوة مع تقلبات جوية شديدة تشمل هطول أمطار غزيرة، انخفاض كبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى رياح قوية قد تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر لتصل إلى مستوى أعلى من سور الكورنيش.

تفاصيل نوة الفيضة الصغرى وتأثيراتها

النوة سميت بـ”الفيضة” بسبب ارتفاع أمواج البحر فيها بشكل ملحوظ، ما يسبب فيضانا يصل إلى الطرقات والمناطق المحيطة، كما تتميز بتأثيرات جوية قاسية، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية وتسبب هطول الأمطار الغزيرة، ويتوقع أن تستمر هذه النوة لمدة خمسة أيام، وتعتبر من النوات الأقوى التي تواجهها المدن الساحلية خلال فصل الشتاء، بعدها، تأتي نوة “عيد الميلاد”، التي تصادف احتفالات الأقباط في نهاية الشهر، وتكون هي الأخرى مصحوبة بأمطار غزيرة وطقس بارد.

نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى

تنصح الأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات الساحلية باتخاذ احتياطات خاصة أثناء هذه النوة. من بين النصائح الهامة، يوصى بتقليل الحركة بالسيارات لتسهيل حركة سيارات رفع المياه، وتجنب السير بسرعات عالية تتجاوز 60 كم/ساعة، كما يجب تجنب الوقوف تحت البلكونات القديمة أو في أماكن قد يتساقط منها الأشجار، وينصح أيضا بتأجيل الأنشطة غير الضرورية لتفادي المخاطر الناتجة عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.